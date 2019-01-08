Какой будет погода в течение недели. Синоптик рассказала

8 января, 2019, 23:23

В течение текущей недели в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими осадками, морозами и иногда даже оттепелью

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"Погода будет очень интересной, нестабильной. 9 января температура воздуха будет низкой, собственно как и прошлой ночью. Температура воздуха ночью составит -8°C ..- 14°C, местами -16°C ...- 18°C. На севере Украины и в Карпатах вероятно до -20°C и днем также будет холодно -5°C ...- 10°C", - сообщила синоптик.

По словам госпожи Диденко, 10 января в Украине ожидается потепление и иногда даже почти до оттепели. Впрочем, 11 января снова похолодает, кроме восточных областей. А 12 и 13 января во большинстве областей Украины снова потеплеет. В течение этого периода ожидаются периодические осадки, местами с прояснениями.