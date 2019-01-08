Евровидение-2019: Как выглядит официальный логотип конкурса

8 января, 2019, 14:45

Представлен официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль)

Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что дизайн логотипа был вдохновлен девизом конкурса, "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Он состоит из трех треугольников, которые, соединенные вместе, формируют золотую звезду.

"Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии и природе, представляя связь и творчество. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, что отражает бесконечное звездное небо, поскольку звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс Евровидение 2019", - пояснили значение логотипа его создатели.

Кстати, похожий дизайн отражен и в оформлении главной сцены Евровидения 2019, в котором использованы треугольные формы и структуры.