Епифаний поминал патриарха Кирилла на литургии с Томосом. В ПЦУ объяснили, почему

8 января, 2019, 14:21

Поминовение предстоятелем ПЦУ Епифанием предстоятеля Русской православной церкви Кирилла во время литургии в Софийском соборе сделано в соответствии с обязанностями, прописанными в Томосе об автокефалии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"Во время литургии предстоятель поместной церкви на великом входе поминает предстоятелей других поместных православных церквей в соответствии с диптихом. Такая обязанность указана и в Томосе: "каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать по древним поданиям святых отцов наших, Вселенского патриарха, блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптихов, в соответствии с каноническим порядком", - отметил архиепископ.

По его словам, Русская православная церковь входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптиха, поэтому поминовение ее предстоятеля, поскольку он канонически не осужден, необходимо, так как этим, несмотря на имеющиеся споры, удостоверяется единство церкви.

"Такое поминовение принципиально отличается от того, как поминают патриарха Кирилла в Московском патриархате - там о нем молятся как о своем главе, признавая тем самым свое ему подчинение", - подчеркнул он.

Итак, то, как отмечает архиепископ, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, выполняя свои обязанности и на основании, в частности, Томоса, вспоминает имя предстоятеля РПЦ - не означает согласие с позицией или действиями последнего.