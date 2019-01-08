Эксимбанк США возобновляет сотрудничество с Украиной после 5-летнего перерыва
Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.
"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - говорится в сообщении .
Отмечается, что это позволит увеличить объемы украинского-американской торговли, и "является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".
Посольство сообщило, что продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинского-американских проектов.
"Это - не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украина - США. Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса", - написал посол Украины в США Валерий Чалый.
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