Эксимбанк США возобновляет сотрудничество с Украиной после 5-летнего перерыва

8 января, 2019, 20:30

Экспортно-импортный банк США восстанавливает свое сотрудничество с Украиной после 5-летнего перерыва

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - говорится в сообщении .

Отмечается, что это позволит увеличить объемы украинского-американской торговли, и "является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".

Посольство сообщило, что продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинского-американских проектов.

"Это - не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украина - США. Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса", - написал посол Украины в США Валерий Чалый.