Экс-лидера "Шахтера" погонят с английского клуба

8 января, 2019, 12:18

Английский "Арсенал" хочет избавиться от бывшего футболиста "Шахтера" Генриха Мхитаряна

Об этом сообщает The Sun .

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери планирует купить в январе полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса и продать одного из атакующих игроков. Этим футболистом станет Генрих Мхитарян, который не смог поразить Эмери в первой части сезона.

Именно продажа Мхитаряна позволит подписать Суареса. "Арсенал" готов выслушать предложения по поводу армянского полузащитника и попросит его уйти, если договорится о сделке с игроком "Барселоны".

Сейчас Мхитарян травмирован и пока неизвестно, есть ли на него конкретные претенденты. Год назад при схожих обстоятельствах полузащитник ушел из "Манчестер Юнайтед", который обменял его в "Арсенал", чтобы получить Алексиса Санчеса.