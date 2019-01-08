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Еда, которую приносит робот-собака, которую привозит беспилотное авто. Continental предлагает новый способ доставки

На выставке CES компания Continental представила собственное видение автономной доставки с роботами-собаками, которые будут брать на себя последний этап процесса

Как пишет TechCrunch, самых роботов на место будут возить беспилотные машины.

Такое решение должно, по мнению его авторов, повысить доступность, эффективность и безопасность доставки. Сами транспортные средства, которых будут использовать в сочетании с ботами, назвали Continental Urban Mobility Experience (CUbE).

В Continental считают, что электромобили-капсулы CUbE и роботы могут составить эффективную транспортную команду, в которой лежит "захватывающий потенциал для целостных концепций доставки с использованием аналогичных решений для различных платформ".

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