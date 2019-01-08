Брэд Питт ненавидит охранников своих детей

8 января, 2019, 12:07

Актер заявил, что охранники, которых наняла его бывшая жена Анджелина Джоли, не должны выполнять роль нянь

Об этом сообщает издание Hollywood Life .

Питту не нравится тот факт, что охранники очень много времени проводят с детьми.

По его словам, охранники выполняют роль нянь для его уже взрослых детей. Так, например, актер возмущен недавним случаем, когда один из охранников сопровождал его дочерей Шайло и Вивьен в художественный салон.