Брэд Питт ненавидит охранников своих детей
8 января, 2019, 12:07
Актер заявил, что охранники, которых наняла его бывшая жена Анджелина Джоли, не должны выполнять роль нянь
Об этом сообщает издание Hollywood Life .
Питту не нравится тот факт, что охранники очень много времени проводят с детьми.
По его словам, охранники выполняют роль нянь для его уже взрослых детей. Так, например, актер возмущен недавним случаем, когда один из охранников сопровождал его дочерей Шайло и Вивьен в художественный салон.
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