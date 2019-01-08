Блокировку 30 моделей смартфонов можно "обмануть" с помощью фото. Каких именно
Новое исследование, которое приводит портал androidauthority, показывает, что защиту множества телефонов можно преодолеть с помощью обычной фотографии.
Голландская организация Consumentenbond обнаружила, что из 110 протестированных устройств 42 можно легко разблокировать с помощью высококачественной фотографии владельца.
Отметим, что в своем тестировании организация учитывала региональные варианты и варианты с двумя SIM-картами как отдельные модели, поэтому реальное количество моделей с "супер-защитой" фактически составляет 30 единиц.
Тем не менее это все еще очень много. Список ограничен несколькими производителями, поскольку здесь были представлены такие компании, как Alcatel, BlackBerry, Huawei, Lenovo, Nokia, Sony и Xiaomi.
Большинство из этих телефонов являются бюджетными устройствами, но в "черном списке" есть и несколько флагманских моделей. К ним относятся HTC U11 Plus, Huawei P20 Pro и Sony Xperia XZ2 series.
Полный список протестированных смартфонов вы можете посмотреть в таблице. В первой колонке перечислены модели, прошедшие испытания. Во второй - кто не выстоял в "борьбе" с фото. В третьей колонке модели, которые можно разблокировать фотоснимком, но они имеют более "строгие" настройки.
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