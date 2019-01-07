За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .

Согласно сообщению, опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка - на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, еще один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.