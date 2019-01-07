За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный
7 января, 2019, 08:34
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .
Согласно сообщению, опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка - на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, еще один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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