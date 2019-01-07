Интер вместо рождественского богослужения в Софии Киевской транслировал службу во главе с Онуфрием
Об этом отметили в " Укринформ ".
В частности, праздничную литургию можно смотреть вживую на Еспресо.TV .
Телеканал Newsone одновременно транслирует служения в Софии Киевской, Киево-Печерской лавре и из львовских храмов.
Между тем телеканал Интер вел прямую трансляцию из Киево-Печерской лавры, где службу проводит глава бывшей УПЦ Московского патриархата Онуфрий.
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Как сообщает информагентство, наибольшее количество верующих - на службе ПЦУ в Софии Киевской, тысячи людей также слушают трансляцию из храма на Софийской площади, где царит приподнятая атмосфера.
Перед началом праздничной литургии Президент Петр Порошенко вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием торжественно внесли в храм Томос об автокефалии. После этого Томос было установлено и закреплено на почетном месте.
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- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
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