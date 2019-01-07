Интер вместо рождественского богослужения в Софии Киевской транслировал службу во главе с Онуфрием

В частности, праздничную литургию можно смотреть вживую на Еспресо.TV .

Телеканал Newsone одновременно транслирует служения в Софии Киевской, Киево-Печерской лавре и из львовских храмов.

Между тем телеканал Интер вел прямую трансляцию из Киево-Печерской лавры, где службу проводит глава бывшей УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

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Как сообщает информагентство, наибольшее количество верующих - на службе ПЦУ в Софии Киевской, тысячи людей также слушают трансляцию из храма на Софийской площади, где царит приподнятая атмосфера.

Перед началом праздничной литургии Президент Петр Порошенко вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием торжественно внесли в храм Томос об автокефалии. После этого Томос было установлено и закреплено на почетном месте.

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