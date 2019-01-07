Вступление в ЕС, НАТО и освобождение церкви: о чем говорил Порошенко после литургии в Софии Киевской

7 января, 2019, 14:12

Петр Порошенко подчеркнул, что после получения Томоса об автокефалии Украинская православная церковь наконец освобождена из московской неволи. Он также выразил убеждение, что Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО в будущем

Об этом он заявил во время выступления после завершения литургии в Святой Софии Киевской, передает Эспрессо.TV .

"Нашу старую церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы наконец освободили из-под московской неволи", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что сейчас Православная церковь Украины является равной среди равных 15 независимых православных церквей в мире.

"Мы разорвали последние пути, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине как канонической территории Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет!" - добавил Порошенко.

Он также выразил убеждение, что в будущем Украина получит то, что кажется непосильным, и станет членом Европейского Союза и НАТО.

"И в будущем произойдет то, к чему мы так стремимся и что лишь на первый взгляд выглядит непосильным. Как в Украине говорят: "Когда глаза боятся, то руки делают!" И будет результат - придут и победа придет мир, а Украина - страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная, станет членом ЕС и НАТО ", - сказал глава государства.

Порошенко добавил, что у каждого украинца есть немного от "Фомы неверующего", который все ставит под сомнение, и напомнил, что мы не раз уже убеждались, что "для украинцев нет ничего невозможного, когда мы солидарны, когда мы все действуем совместно как единая украинская политическая нация ".

"И это касается не только Томоса, но и соглашения об ассоциации с ЕС, это касается и безвизового режима, энергетической и газовой независимости от России, равно как и других сложнейших задач, которые мы решали в течение последних пяти лет в рамках нашей украинской европейской и евроатлантической государственной стратегии ", - добавил Порошенко.

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