В Запорожской области из-за заносов ограничено движение автотранспорта

7 января, 2019, 15:35

На некоторых участках автомобильных дорог в Запорожской области в связи с осложнением погодных условий ограничено движение транспорта

Об этом сообщает в понедельник управление ГСЧС в области.

Отмечается, что ограничения введены в связи выпадением осадков в виде снега и мокрого снега с образованием снежного покрова 15-20 см, порывами ветра до 25 м/с.

"Службой автомобильных дорог в Запорожской области было принято решение об ограничении движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - говорится в сообщении.

В частности, ограничение введено на участках дорог М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 475 + 500 - км 557 + 000; Н-30 Васильевка - Бердянск, км 45 + 000 - км 143 + 000.

В ГСЧС отметили, что энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение работают в обычном режиме, отключений связанных с ухудшением погодных условий не зафиксировано.

Пресс-служба ГСЧС сообщает , что на 9:00 утра 7 января подразделения ГУ ДСНС привлекались для оказания помощи в результате неблагоприятных погодных условий в Запорожской области 10 раз.

"Всего спасатели освободили из снежного плена 11 единиц транспортной техники, из них 9 легковых автомобилей, 1 грузовик, 2 микроавтобуса и спасли 21 человек, которые нуждались в помощи. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.