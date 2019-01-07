В Виннице священник УПЦ МП "в знак протеста" сбросил купол c храма

7 января, 2019, 21:29

В Виннице настоятель храма Александра Невского Виктор Парандюк сбросил купол c храма, где вел службы

Как сообщают "Новости Винницы", храм расположен на территории училища Департамента полиции охраны МВД.

Свой поступок Парандюк объяснил тем, что его "выселяют" из ведомственной территории.

По словам священника, община храма "15 лет устанавливала купол", а ныне "из-за отказа переходить к ПЦУ" его демонтировали.

Расторжение договора-аренды помещения храма и расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении инициировало руководство учебного заведения МВД.

"Иерей стал известным в городе из-за откровенно пророссийскую позицию и агрессию к ПЦУ. К Объединительного собора он пытался оказать давление на правящего архиерея, обвинять его и создавать" оппозицию ". ... Он продолжает настраивать верующих на сопротивление, подстрекать их и распространять фейки о мифических "захваты церквей", - отмечает СМИ.