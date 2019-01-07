В Рождественскую ночь в горах заблудились 5 туристов. Троих из них до сих пор ищут

"Рождественская ночь была тревожной для горных спасателей Закарпатья, ведь в течение вечера 6 января к ним поступило два сообщения о утери туристов", - отмечается в сообщении.

Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски были направлены отделения горных поисковиков с. Нижние Ворота Воловецкого района. В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах.

Спасатели привлекли к поискам третьего туриста еще два горных поисковые-спасательные отделения по г.. Мукачево и пгт Межгорье. Около трех часов утра профессионалы ДСНС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружено. Поисковые работы продолжаются.

В тот же вечера 6 января по Службы спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с ними отсутствует.

В общем к поискам привлечены 16 спасателей и 3 единицы техники от горных поисково-спасательных служб с. Нижние Ворота Воловецкого района, пгт Мижигрья Межгорского района и г.. Мукачево.