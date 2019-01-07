В оккупированном Крыму тысячи людей остались без света из-за снегопада

7 января, 2019, 21:16

7 января часть оккупированного Россией Крыма осталась без света в результате неблагоприятных погодных условий

Как сообщает " Крым. Реалии " со ссылкой на данные "Крымэнерго", без электроснабжения оставались более 6000 абонентов в 17 населенных пунктах, из них 6 были обесточены частично.

Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также были зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

"Доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ затруднен из-за сильного снега, в котором вязнут машины", - сообщили в "Крымэнерго".

На 7 января по Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков.

Вечером в понедельник в "Крымэнерго" заявили, что по состоянию на 18:50 (по московскому времени) обесточенных населенных пунктов нет.

"Причиной технологических нарушений в электрических сетях нескольких районов Крыма стали ветер и обильный снег с налипание и гололедных отложениями", - сообщили в компании.

Утром 4 января во Крыму без света остались около 10 тыс. Человек в 27 населенных пунктах из-за ухудшения погодных условий.