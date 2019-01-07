В Габоне произошла попытка военного переворота

"Солдаты в западноафриканской стране говорят, что совершили государственный переворот для восстановления демократии", - говорится в сообщении.

Захват произошел сегодня в 4:30 по местному времени в столице страны Либревиле. Солдаты захватили национальную радиостанцию, чтобы прочитать краткое заявление о создании "Национального совета по восстановлению".

На улицах Либревиля можно было увидеть танки и военные автомобили. Сейчас представитель правительства Габона заявил, что политическая ситуация в стране находится "под контролем". Хай-Бертран Мапангу рассказал Би-би-си, что четверо повстанцев были арестованы властями. Пятый находится в бегах.

Как известно, Габон на западном побережье Центральной Африки с 2009 года возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который принял власть от своего отца Омара Бонго. В октябре Али перенес инсульт и сейчас находится на лечении в Марокко.