В Черное море вошел большой десантный корабль американских ВМС
Об этом говорится на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).
Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, обеспечен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.
Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.
USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.
USS Форт McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM
"Транзит" Форта-Макгенри "в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - отметила ранее командующий 6-го оперативного флота ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.
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Справка:
В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
- 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка , после чего президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения . Он продолжался в течение месяца.
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