В центре Киева троллейбусы и автобусы изменят маршруты
Об этом сообщает столичная коммунальная газета "Вечерний Киев" .
"В КП" Киевпастранс "напоминают, что с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади и во Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 114 ", - говорится в сообщении.
Эти маршруты общественного транспорта будут курсировать так:
троллейбусы маршрута №6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская",
троллейбусы маршрута №16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
троллейбусы маршрута №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусы маршрутов № 24, 114 - по расписанию движения рабочего дня (через ул. Крещатик).
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