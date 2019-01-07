В центре Киева троллейбусы и автобусы изменят маршруты

Об этом сообщает столичная коммунальная газета "Вечерний Киев" .

"В КП" Киевпастранс "напоминают, что с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади и во Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будет изменено движение троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 114 ", - говорится в сообщении.

Эти маршруты общественного транспорта будут курсировать так:

троллейбусы маршрута №6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская",

троллейбусы маршрута №16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрута №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрутов № 24, 114 - по расписанию движения рабочего дня (через ул. Крещатик).