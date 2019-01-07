7 января, 2019, 19:50

Православная церковь Украины в будущем станет второй по величине в мире среди православных церквей

Об этом заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью телеканалу "Прямой" .

"Украинская Церковь после объединения всех православных украинцев будет второй после русской церкви по величине ... А это значит, что она будет играть в мировом православии соответствующую роль, потому что она - большая. Так же, как и Украина. Украина через церковь укрепится. И церковь должна влиять на наше общество морально - искоренять ложь, несправедливость, коррупцию, строить справедливую жизнь на государственных законах ", - отметил Филарет.

Он убежден, что объединение всех православных украинцев состоится обязательно и другого пути нет. "Раз есть государство, есть своя украинская церковь, то православные должны состоять в этой церкви. Сейчас многие украинцы принадлежат к Русской православной церкви под видом украинской. А вот теперь, когда мы получили Томос и в Украине провозглашена одна православная церковь, то украинские верующие присоединяться к Украинской православной церкви ", - убежден Филарет.

При этом он добавил, что такое объединение может затянуться. "Но работать нам надо много, потому что силой нельзя привести к единству, как и враждой, и обвинениями. Этого не должно быть, потому что объединяет людей любовь, а грех разъединяет. Если мы хотим объединиться, надо любить друг друга, не поминать прошлое ", - подчеркнул Филарет.

Поэтому он призвал духовенство, епископов, верующих ПЦУ с любовью относиться к верующим РПЦ в Украину.

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