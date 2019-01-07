Украина подала иск в ЕСПЧ по захвату Россией моряков
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина в Facebook .
"Правительство Украины выполнил инструкции Суда и подал 7 января 2019 г. полноценную заявление по делу # 55855/18 (о нарушении прав пленных украинских моряков - ред)", - отметил он.
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Лещина добавил, что правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и увлечения моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции.
- 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряков, после чего президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения. Он продолжался в течение месяца.
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