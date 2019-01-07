Талибы напали на КПП в Афганистане, 21 погибший
7 января, 2019, 17:32
Боевики "Талибана" напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, в результате чего погиб 21 человек
Об этом заявили местные власти, сообщает Reuters .
"Боевики движения Талибан штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственной ополчения", - говорится в сообщении.
Боевики "Талибана" поздно вечером в воскресенье напали на контрольно-пропускные пункты в двух разных частях провинции Бадгис, которая находится на границе с Туркменистаном.
По словам главы провинциального совета Бадгис, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, еще девять человек получили ранения.
Как отметил представитель губернатора провинции, в столкновениях были убиты более 15 боевиков Талибана и еще 10 - получили ранения.
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