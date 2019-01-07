Талибы напали на КПП в Афганистане, 21 погибший

7 января, 2019, 17:32

Боевики "Талибана" напали на контрольно-пропускные пункты афганской провинции Бадгис, которая граничит с Туркменистаном, в результате чего погиб 21 человек

Об этом заявили местные власти, сообщает Reuters .

"Боевики движения Талибан штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственной ополчения", - говорится в сообщении.

Боевики "Талибана" поздно вечером в воскресенье напали на контрольно-пропускные пункты в двух разных частях провинции Бадгис, которая находится на границе с Туркменистаном.

По словам главы провинциального совета Бадгис, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, еще девять человек получили ранения.

Как отметил представитель губернатора провинции, в столкновениях были убиты более 15 боевиков Талибана и еще 10 - получили ранения.