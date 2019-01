Так надежнее. Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной

Об этом он написал в Twitter.

Он пояснил, что "так будет надежнее".

"Мы теперь планируем построить стену из стали, а не из бетона. Так будет надежнее и менее заметно. Отличное решение, и произведено в США", - написал Трамп.

VP Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer / Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the USA