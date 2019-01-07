США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении
В делегацию США входят представители министерств торговли, финансов, сельского хозяйства и энергетики. Состав китайской делегации не сообщается, отмечает DW .
"Представители США и Китая начали переговоры по решению торгового спора и достижения нового соглашения между двумя странами. Ранее обе стороны отложили повышение взаимных пошлин", - говорится в сообщении.
В декабре власти КНР сообщила, что переговоры будут сосредоточены на вопросах торговли сельскохозяйственной продукцией, энергией и автомобилями. В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает достижения новой торговой сделки между двумя странами.
На саммите "Большой двадцатки", который состоялся 30 ноября - 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирие" в торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятия штрафных пошлин на китайские товары - с 1 января 2019 американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.
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Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достичь нового двустороннего торгового соглашения.
С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $ 100 млрд.
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