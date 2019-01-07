След ведет к Путину: в Британии выяснили все детали отравления Скрипаля, - СМИ

7 января, 2019, 11:29

Британцы уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямо к президенту РФ Владимиру Путину

Об этом пишет The Telegraph, передает " Европейская правда ".

По словам источников издания в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, которая стоит за нападением в Солсбери.

"Угроза, которую составляло ГРУ, которое попыталось убить Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были обнаружены агенты, которые совершили нападение", - пишет издание.

Некоторые источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, которая ведет аж до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - сказал источник, добавив: "ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании".

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам паспортов с последовательными номерами.

В результате Великобритания и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США - еще 60 в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР (службы внешней разведки) и этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании.