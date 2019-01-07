След ведет к Путину: в Британии выяснили все детали отравления Скрипаля, - СМИ
Об этом пишет The Telegraph, передает " Европейская правда ".
По словам источников издания в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, которая стоит за нападением в Солсбери.
"Угроза, которую составляло ГРУ, которое попыталось убить Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были обнаружены агенты, которые совершили нападение", - пишет издание.
Некоторые источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, которая ведет аж до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.
"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - сказал источник, добавив: "ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании".
Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам паспортов с последовательными номерами.
В результате Великобритания и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.
Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США - еще 60 в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.
Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР (службы внешней разведки) и этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипач и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипача и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипача. Тереза Мэй заявила, что они офицерами российской военной разведки .
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипача и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова . В частности, те рассказали , что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипача , а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю , а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущие паспорта Петрова , который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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