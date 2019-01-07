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Рождество на фронте: оккупанты били из гранатометов, ранен один военного

7 января террористы ОРДЛО четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом вечером в понедельник сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение.

"Позиции украинских военных был обстрелян из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе с. Луганское на Светлодарск направлении, С.Березовая на Донецком направлении и вблизи н.п. Павлополь на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.

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