Рождество на фронте: оккупанты били из гранатометов, ранен один военного
7 января, 2019, 19:18
7 января террористы ОРДЛО четыре раза нарушили режим прекращения огня
Об этом вечером в понедельник сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение.
"Позиции украинских военных был обстрелян из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе с. Луганское на Светлодарск направлении, С.Березовая на Донецком направлении и вблизи н.п. Павлополь на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.
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