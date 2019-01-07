Мы не позволим России милитаризировать Черное море, - Порошенко

7 января, 2019, 16:54

Украина не позволит России решать как нам использовать Азовское море и Керченский пролив и для защиты своих интересов будет применять все правовые механизмы

Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море", - заявил Порошенко ..

Президент добавил, что Россия не будет решать за суверенное и независимое Украины как нам использовать Азовское море. "Мы не позволим этого", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил об агрессии российских военных против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря и захват в плен украинских моряков.

"И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это совместная пролив, относится и Украина, и России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего ", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия не может объяснить, почему и кто принял решение напасть на украинском корабле. «Однако это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенцией. И Россия должна немедленно вернуть их », - заявил Президент.

Глава государства отметил, что призывы и требования об освобождении украинских моряков из плена к Путину звучали на саммите стран "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, от Европейского Союза, НАТО, от стран "Большой семерки", США, Канады, Японии и многих других .

Президент также обратил внимание на вопросы безопасности в Черном море. Он подчеркнул, что это очень важный вопрос для всех государств черноморского региона - Украина, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. "И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию", - констатировал Порошенко.

В этом контексте глава государства выразил уверенность, что Россия должна объяснить, почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, новый противокорабельный комплекс сейчас расположены в Керчи и Феодосии. "Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить", - сказал Президент.