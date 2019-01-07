Маск рассказал о строительстве завода Tesla в Китае

7 января, 2019, 12:50

Основатель Tesla Маск объявил, что 7 января в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей Tesla

Об этом предприниматель рассказал на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!" - написал Маск.

Это первый для Tesla завод за пределами США, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тыс. автомобилей в год, в частности, Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет составлять 500 тыс. автомобилей. При этом Маск отметил, что Model S / X и более дорогие версии Model 3 / Y по-прежнему будут производиться в США.

Читайте также: Лишить человечество пробок: Маск открывает первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом