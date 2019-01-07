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Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс

Бизнесмен Илон Маск показал фото новой ракеты, которая будет предназначена для транспортировки людей на Марс

Об этом изобретатель написал в Twitter, сообщает MSN .

Отмечается, что первый образец для испытаний уже строят на площадке в техасском городке Бока Чика.

Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона.

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