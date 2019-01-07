Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс
7 января, 2019, 15:58
Бизнесмен Илон Маск показал фото новой ракеты, которая будет предназначена для транспортировки людей на Марс
Об этом изобретатель написал в Twitter, сообщает MSN .
Отмечается, что первый образец для испытаний уже строят на площадке в техасском городке Бока Чика.
Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона.
- Ранее Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом для объезда пробок
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