Маск показал, как будет выглядеть ракета для перевозки людей на Марс

7 января, 2019, 15:58

Бизнесмен Илон Маск показал фото новой ракеты, которая будет предназначена для транспортировки людей на Марс

Об этом изобретатель написал в Twitter, сообщает MSN .

Отмечается, что первый образец для испытаний уже строят на площадке в техасском городке Бока Чика.

Новая ракета будет зеркально сиять, поскольку корпус выполнен из нержавеющей стали. Ее технические характеристики лучше подходят для длительных космических условий эксплуатации, в отличие от популярного карбона.