Литовские стрелки поздравили украинский с Рождеством

7 января, 2019, 16:35

Представители литовской военизированной добровольческой организации "Стрелецкий союз Литвы" поздравили украинский с Рождеством

Соответствующее видео появилось на странице Стрелецкого союза в Facebook.

"Братья и сестры в Украине и Литве! Когда мы садимся к праздничному столу, или снова возвращаемся к повседневным делам, помним о таких дорогие и важные для человека понятия как Родина и Свобода. Их получают даром, за них почти всегда приходится заплатить самую высокую цену - жизнь и кровь лучших из нас ", - говорится в поздравлении.

Присоединился к поздравлениям мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс, который тоже отметил, что свобода не достается даром.

ОО "Стрелецкий союз Литвы" (Lietuvos Šaulių Sąjunga) - литовская военизированная организация, построенная по принципу территориальной обороны, которая готовит населенние к противодействию возможной иностранной агрессии путем помощи вооруженным силам страны или ведения самостоятельной партизанской войны. Численность литовских стрелков оценивается примерно в 11 000 человек.

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