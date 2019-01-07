Грабитель напал на девушку, когда та ждала такси. Но она оказалась бойцом UFC
Об этом спортсменка рассказала изданию MMA Junkie .
Девушка ждала такси возле своего дома, когда к ней подошел незнакомец и спросил время. Она ответила ему и заметила, что мужчина никуда не ушел. Когда Виана потянулась за телефоном, он сказал ей: "Отдай телефон и не пытайся сопротивляться - я вооружен".
Боец решила обезвредить противника до того, как он возьмет оружие. Она нанесла ему несколько ударов, после чего начала душить. Продолжая удерживать грабителя, Виана попросила прохожих вызвать полицию. Правоохранители приехали и забрали мужчину, лицо которого было покрыто синяками и царапинами. Его фотографию в Instagram опубликовал глава UFC Дэйна Уайт.
27-летняя Виана начала карьеру в 2013 году. За это время она провела 12 поединков, получила 10 побед и дважды проиграла.
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