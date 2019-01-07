Байден вскоре объявит решение об участии в выборах президента США

7 января, 2019, 18:12

Бывший вице-президент США Джо Байден в администрации Барака Обамы к концу зимы может объявить возможном участии в выборах президента, которые запланированы на 2020 год

Об этом сообщает CNN .

По данным источников из окружения Байдена, он до конца зимы или в начале весны намерена объявить решение о том, будет ли выставлять свою кандидатуру на пост президента США. В то же время в окружении политика уверены, что он склоняется к участию в выборах.

Отметим, Джо Байден имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами.

2015 Байден решил не участвовать в президентской гонке от Демократической партии, открыв таким образом путь к кандидатству Хиллари Клинтон.