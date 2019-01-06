Жители новостройки vs "домушники"-гастролеры. На Регенераторной в Киеве произошел настоящий боевик

6 января, 2019, 20:30

Накануне Нового года попытка жителей киевской новостройки на улице Регенераторной (Дарницкий район) задержать вероятных воров превратилась в ожесточенное противостояние

Схватку и связанные с ней события записали камеры наблюдения, рассказывает Главное.ua .

Инцидент произошел около 5 часов утра 31 декабря в ЖК "Комфорт Таун" на столичной Регенераторной улице.

В подъезде был замечен человек, который появлялся и в соседних домах, после чего там исчезали вещи. Один из местных жителей отправился пообщаться с подозрительным мужчиной и в его же присутствии вызвал охрану и патрульную полицию, чтобы те установили личность незнакомца. Последний не спасовал, сам набрал какой-то номер и на иностранном языке вызвал подкрепление.

"Далее события развивались стремительно: судя по всему, он был одним из нескольких наблюдателей, стоящих "на шухере", и вскоре ему на помощь поспешил его подельник, не стесняющийся без разговоров пускать в ход газовый баллончик", - отметил автор ролика, выложенного на YouTube по итогам того утра.

На кадрах видно, что злоумышленника, который дежурил между пятым и шестым этажами, удалось быстро скрутить, хотя он и пытался пырнуть противника ножом, а вот его подельник оказался более юрким: он в буквальном смысле слова залил газом жителя дома, который собирался с ним пообщаться, после чего отступил, но вернулся и снова атаковал "врага". В конце концов его выставили наружу и заперли входную дверь, но он проявил необычайную упорство и "продолжал осаду". Исчез подозреваемый только при появлении патрульной машины.

"Негодование местных жителей вызвало то обстоятельство, что охранник комплекса не то что не принимал никакого участия в поимке подозреваемых, а даже пытался им помочь. Более того, спустя несколько дней после задержания все ту же пару злоумышленников видели в соседней многоэтажке - после допроса стоявшего "на шухере" мужчину отпустили, и он взялся за старое", - отмечает издание.