Во время взрыва в многоэтажке в Мариуполе погиб человек из СБУ, - СМИ

6 января, 2019, 19:57

Одним из погибших во время взрыва гранаты в жилом доме в Мариуполе является 31-летний сотрудник СБУ

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТСН.

По данным правоохранителей, в квартире, в которой прогремел взрыв, 5 января праздновали и распивали алкоголь шестеро человек - трое мужчин и трое женщин.

Тот, кто работал в СБУ, со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал, оба мужчины скончались от полученных ран.

Также отмечается, что остальные люди находились в других комнатах, ни один из них не пострадал.