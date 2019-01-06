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Во время взрыва в многоэтажке в Мариуполе погиб человек из СБУ, - СМИ

Одним из погибших во время взрыва гранаты в жилом доме в Мариуполе является 31-летний сотрудник СБУ

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТСН.

По данным правоохранителей, в квартире, в которой прогремел взрыв, 5 января праздновали и распивали алкоголь шестеро человек - трое мужчин и трое женщин.

Тот, кто работал в СБУ, со своим товарищем на кухне пытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал, оба мужчины скончались от полученных ран.

Также отмечается, что остальные люди находились в других комнатах, ни один из них не пострадал.

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  • Напомним, взрыв в одном из жилых домов города прогремел в субботу, 5 января, около 21-00. По словам очевидцев, один из мужчин после взрыва звал на помощь.
  • Полиция квалифицировала взрыв в Мариуполе как умышленное убийство.
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