Во время нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива россияне стреляли из пушек, - адвокат Новиков

6 января, 2019, 18:54

В сторону украинских катеров во время российской агрессии в Черном море было выпущено 1200 пушечных снарядов

Об этом ссылаясь на данные своего подзащитного, военнопленного Романа Мокряка с судна "Бердянск", рассказал адвокат Илья Новиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка - было потрачено около 1200 снарядов. Моряки чудом не погибли ", - сказал Новиков.

Украинские катера обстреливал российский пограничный корабль "Изумруд".

При этом украинские корабли пытались избежать обстрелов, начав расходиться в море в разные стороны, и за "Бердянском" ушел один из пограничных кораблей РФ.