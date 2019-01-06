Во время нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива россияне стреляли из пушек, - адвокат Новиков
6 января, 2019, 18:54
В сторону украинских катеров во время российской агрессии в Черном море было выпущено 1200 пушечных снарядов
Об этом ссылаясь на данные своего подзащитного, военнопленного Романа Мокряка с судна "Бердянск", рассказал адвокат Илья Новиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка - было потрачено около 1200 снарядов. Моряки чудом не погибли ", - сказал Новиков.
Украинские катера обстреливал российский пограничный корабль "Изумруд".
При этом украинские корабли пытались избежать обстрелов, начав расходиться в море в разные стороны, и за "Бердянском" ушел один из пограничных кораблей РФ.
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