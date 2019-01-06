В России разработали и поставили на вооружение запрещенную крылатую ракету, - МИД Германии

6 января, 2019, 19:15

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Москва должна снять с вооружения крылатую ракету, нарушающею договоренности с США

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Европейская правда со ссылкой на Welt .

"Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве. Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", - сказал Маас, добавив, что "российская сторона нарушила договор, разработав и поставив на вооружение войск запрещенную крылатую ракету" .

Маас заявляет о необходимости разработать новые международные правила ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

"Весы после Холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", - добавил он.