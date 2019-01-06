В окупованой Ялте в море смыло 12-летнего подростка

6 января, 2019, 20:16

Вблизи кафе "Апельсин" в оккупированной Ялте в море смыло 12-летнего мальчика

Это увидел парень, который бросился в бурлящую воду на спасение ребенка. Его тоже пришлось спасать, пишут Новости Крыма.

К счастью оба остались живы. Однако, нельзя сказать, что невредимы. Мужчина получил повреждения и когда его достали, он был окровавленным.

При этом 12-летний парень после спасения быстро скрылся с места происшествия.

"Ни спасибо, ни извините. Просто убежал. Интересно, где в этот момент были его родители. Да и вообще, почему во время шторма пирс остается открытым и туда попадают дети. Они же совсем не понимают опасности", - возмущаются в соцсетях очевидцы происшествия.