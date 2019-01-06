В Черное море идет большой десантный корабль американских ВМС

6 января, 2019, 15:58

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry, LSD 43) направляется в акваторию Черного моря

Об этом в воскресенье, 6 января 2019 года, сообщило командование 6-го оперативного флота ВМС США, передает Интерфакс-Украина .

Сейчас американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, обеспечен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Справка

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.