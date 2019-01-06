Усику бросил вызов непобедимый супертяжеловес

6 января, 2019, 14:16

Непобедимый польский супертяжеловес Адам Ковнацки заявил, что хочет встретиться с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com .

Ковнацки, который еще не имеет поражений на профи-ринге, заявил, что хочет встретиться с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

По словам поляка, который 26 января проведет поединок с американцем Джеральдом Вашингтоном, он знает рецепт победы над украинским.

"Бой с Усиком, почему бы нет? Все-таки Усик уязвим. Он не любит боксировать под давлением, можно было увидеть в поединке с Тони Беллью. Это было заметно и в бою с Майрис Бриедис. В Усика фантастическая выносливость и не менее фантастический защиту. В целом же суть нашего спорта заключается в том, чтобы проверять себя с лучшими ", - сказал Ковнацки.