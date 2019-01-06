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Саудовские женщины смогут узнают о разводе с помощью SMS


фото: uainfo.org
В Саудовской Аравии в воскресенье, 6 января 2019 года, вступает в силу решение, которое прекратит практику "тайных разводов", когда женщина не знает о соответствующем поступке мужа

Согласно новым правилам, суды обязаны отправлять женщинам SMS с решением о разводе, передает ВВС .

Такие изменения прежде всего должны обеспечить права женщин при процедуре развода, например, право на алименты.

Это мероприятие является частью экономических и социальных реформ, внедряемых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Перед этим женщинам, например, уже разрешили посещать футбольные матчи и работать на должностях, ранее традиционно занимаемых мужчинами.

Однако, в Саудовской Аравии до сих пор есть немало вещей, которые местные женщины не могут делать без разрешения мужа-опекуна.

В частности, им запрещено:

  • подавать заявление на паспорт
  • путешествовать за границу
  • выходить замуж
  • открывать банковский счет
  • заниматься определенными видами бизнеса
  • делать плановую операцию
  • выходить из тюрьмы

"Система опеки помогла создать одну из самых гендерно неравных стран на Ближнем Востоке", - отмечает радиостанция.

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