Саудовские женщины смогут узнают о разводе с помощью SMS
Согласно новым правилам, суды обязаны отправлять женщинам SMS с решением о разводе, передает ВВС .
Такие изменения прежде всего должны обеспечить права женщин при процедуре развода, например, право на алименты.
Это мероприятие является частью экономических и социальных реформ, внедряемых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.
Перед этим женщинам, например, уже разрешили посещать футбольные матчи и работать на должностях, ранее традиционно занимаемых мужчинами.
Однако, в Саудовской Аравии до сих пор есть немало вещей, которые местные женщины не могут делать без разрешения мужа-опекуна.
В частности, им запрещено:
- подавать заявление на паспорт
- путешествовать за границу
- выходить замуж
- открывать банковский счет
- заниматься определенными видами бизнеса
- делать плановую операцию
- выходить из тюрьмы
"Система опеки помогла создать одну из самых гендерно неравных стран на Ближнем Востоке", - отмечает радиостанция.
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