Саудовские женщины смогут узнают о разводе с помощью SMS

6 января, 2019, 19:27

В Саудовской Аравии в воскресенье, 6 января 2019 года, вступает в силу решение, которое прекратит практику "тайных разводов", когда женщина не знает о соответствующем поступке мужа

Согласно новым правилам, суды обязаны отправлять женщинам SMS с решением о разводе, передает ВВС .

Такие изменения прежде всего должны обеспечить права женщин при процедуре развода, например, право на алименты.

Это мероприятие является частью экономических и социальных реформ, внедряемых наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Перед этим женщинам, например, уже разрешили посещать футбольные матчи и работать на должностях, ранее традиционно занимаемых мужчинами.

Однако, в Саудовской Аравии до сих пор есть немало вещей, которые местные женщины не могут делать без разрешения мужа-опекуна.

В частности, им запрещено:

подавать заявление на паспорт

путешествовать за границу

выходить замуж

открывать банковский счет

заниматься определенными видами бизнеса

делать плановую операцию

выходить из тюрьмы

"Система опеки помогла создать одну из самых гендерно неравных стран на Ближнем Востоке", - отмечает радиостанция.