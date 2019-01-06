В Одессе "Правый сектор" пикетировал Свято-Ильинский монастырь с призывом переходить в ПЦУ

6 января, 2019, 17:54

Сегодня, 6 января 2018 года, несколько представителей "Правого сектора" провели акцию у храма Свято-Ильинского мужского монастыря Московского патриархата, расположенного на Пушкинской улице в центре Одессы

Сегодня, 6 января 2019 года, несколько представителей "Правого сектора" провели акцию возле храма Свято-Ильинского мужского монастыря Московского патриархата на Пушкинской улице.

Подробности сообщает газета Думская.net.

Небольшая группа молодых людей в балаклавах, держа в руках флаги Украины и символику ПС, обклеили информационный стенд монастыря листовками с призывами к прихожанам переходить в Православную церковь Украины. После этого молодые люди удалились. Некоторые прихожане и священники негативно высказывались о действиях активистов, но столкновений не было.

"Такое поведение вызывает множество вопросов", - прокомментировала пикет пресс-служба Одесской епархии РПЦ в Украине.