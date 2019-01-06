"Божьей поддержки и Победы!" - Полторак поздравил ВСУ и всех украинцев с Рождеством Христовым

6 января, 2019, 18:32

"Поздравляю всех украинцев с наступающим праздником Рождества Христова! Пусть Господь дарует Украине согласие, тепло и достаток да благословит нас всех в эти праздничные дни!"

Об этом говорится в поздравление от министра обороны Степана Полторака, распространенного пресс-службой возглавляемого им ведомства 6 января 2019 года.

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Он отметил следующее:

"С особым теплом хочу поздравить всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, с тем, что наконец у нас есть единая Церковь в Украине, что будет молиться за каждого нашего воина, а не за нашего врага. Армия, не имеющая веры, не может побеждать. Только с верой в сердце и в душе мы можем Побеждать! Желаю, чтобы в 2019 году наступил мир - после нашей Победы. Чтобы мы были счастливее и богаче, а наше государство стало страной, с которой считались бы все в мире.

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Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы!

С наступающим Рождеством Христовым!".

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