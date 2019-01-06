Приходит время для славной Святой Киевской митрополии получить свою независимость, - Варфоломей

6 января, 2019, 13:15

Вселенский патриарх Варфоломей провозгласил, что Православная церковь Украины стала 15-й в благословенном хоре автокефальных церквей

Об этом Варфоломей заявил во время процедуры вручения Томос об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает "Громадське" .

"Зима прошла" для схизмы и разделения. "Дождь кончился и канул" для еклезиастичной изоляции. Цветок единства "появляется на земле" и "приходит время" для славной Святой Киевской митрополии получить свою еклезиастичную независимость.

Учитывая неоспоримые и непреклонные исторические свидетельства, мы приняли во внимание постоянные запросы даровать автокефалию и в части иерархии, и в вопросе статуса.

Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, таким же способом дарила еклезиастичний статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей ", - сказал Варфоломей.