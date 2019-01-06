Подошли на 10 метров: на Буковине люди сняли на видео диких зубров
6 января, 2019, 16:29
В Черновицкой области люди встретили в лесу двух зубров: животные подошли очень близко к людям
О случае, который произошел в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района, в одной из соцсетей сообщил пользователь Алексей Коломиец, пишет Molbuk.ua.
"Впервые видел так близко зубров в природе", - говорится в заметке.
В комментариях под заметкой мужчина сообщил, что в тот же день охотники видели еще двух самок и двух бычков, которые прошли по хребту.
На кадрах видно, как двое крупных зубров спокойно проходят лесистой местностью, приблизившись к людям ближе, чем на 10 метров.
- В заказнике "Зубровица" на территории Баниловского лесничества расположен гигантский вольер на 80 гектаров, где сейчас живет местная популяция зубров европейских.
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