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Подошли на 10 метров: на Буковине люди сняли на видео диких зубров

В Черновицкой области люди встретили в лесу двух зубров: животные подошли очень близко к людям

О случае, который произошел в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района, в одной из соцсетей сообщил пользователь Алексей Коломиец, пишет Molbuk.ua.

"Впервые видел так близко зубров в природе", - говорится в заметке.

В комментариях под заметкой мужчина сообщил, что в тот же день охотники видели еще двух самок и двух бычков, которые прошли по хребту.

На кадрах видно, как двое крупных зубров спокойно проходят лесистой местностью, приблизившись к людям ближе, чем на 10 метров.

  • В заказнике "Зубровица" на территории Баниловского лесничества расположен гигантский вольер на 80 гектаров, где сейчас живет местная популяция зубров европейских.
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