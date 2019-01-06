Назван год, когда начнет уменьшаться населения Китая
Исследования Китайской академии социальных наук говорит, что страна должна начать внедрять действенные меры в ответ на уменьшение количества рабочих рук и увеличение населения преклонного возраста, ведь сочетание двух этих факторов может привести к "очень неблагоприятным социально-экономическим последствиям", передает ВВС .
К середине века население Китая, как ожидается, снизится до 1,36 млрд - таким образом падение количества рабочей силы составит около 200 млн человек.
Если уровень рождаемости будет оставаться низким, то количество населения к 2065 году может снизиться до 1,17 млрд.
Читайте также: Украинцев становится все меньше. Что нас ждет: мигранты или забвение
Одновременно будет расти количество незанятого населения, в частности людей пенсионного возраста и детей.
"Хотя отмена политики одного ребенка на семью поможет в долгосрочном плане, в краткосрочной перспективе такое решение создаст большее количество нетрудоустроенных", - говорится в отчете по результатам исследования.
По предварительным прогнозам, население Китая пенсионного возраста может достичь 400 млн к 2035 году, по сравнению с 240 млн в 2017 году.
- Напомним, правительство Италии обещает выделять сельскохозяйственные угодья тем семьям, которые к 2021-му родят третьего ребенка.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-