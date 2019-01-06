Назван год, когда начнет уменьшаться населения Китая

6 января, 2019, 17:29

Население Китая достигнет пика в 2029 году на уровне 1,44 млрд, а затем начнется период "непреодолимого" уменьшение количества жителей страны, отмечается в отчете правительства

Исследования Китайской академии социальных наук говорит, что страна должна начать внедрять действенные меры в ответ на уменьшение количества рабочих рук и увеличение населения преклонного возраста, ведь сочетание двух этих факторов может привести к "очень неблагоприятным социально-экономическим последствиям", передает ВВС .

К середине века население Китая, как ожидается, снизится до 1,36 млрд - таким образом падение количества рабочей силы составит около 200 млн человек.

Если уровень рождаемости будет оставаться низким, то количество населения к 2065 году может снизиться до 1,17 млрд.

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Одновременно будет расти количество незанятого населения, в частности людей пенсионного возраста и детей.

"Хотя отмена политики одного ребенка на семью поможет в долгосрочном плане, в краткосрочной перспективе такое решение создаст большее количество нетрудоустроенных", - говорится в отчете по результатам исследования.

По предварительным прогнозам, население Китая пенсионного возраста может достичь 400 млн к 2035 году, по сравнению с 240 млн в 2017 году.