Мы просим все церкви молиться о справедливом мире для Украины, - Епифаний

6 января, 2019, 11:22

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал все поместные церкви молиться за мир в Украине

Об этом он заявил после получения из рук вселенского патриарха Варфоломея Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает "Укринформ" .

"Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбу о нашем украинском народе, который уже 5 лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом. Мы просим ваше Святейшество, всю Мать-церковь и все поместные церкви молиться о справедливом мире для Украина и верим, что как Бог услышал наши совместные молитвы о мире и единстве для нашей церкви и выполнил на благо то, о чем мы просили, так и услышит в эти молитвы и даст нашему государству мир", - сказал Епифаний.

Он отметил, что особенно в молитвах просит Божьей помощи для тех украинском, которые сейчас терпят плен, несправедливое заключение или преследования, страдает от войны и порабощения.

Митрополит отметил, что благодаря поддержке Вселенского патриарха Варфоломея, Священного Синода и поддержке украинского государства и президента Петра Порошенко, разделение, которое до недавнего времени имело место в нашей церкви, устранено. "И единения восстановлено. Видимым признаком этого есть мы, украинские иерархи, кто на приглашение, Вашего Святейшества, прибыли сюда", - добавил он.