Кличко поздравил украинцев с тем, что Украинская православная церковь получила независимость
6 января, 2019, 17:14
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Поздравления Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что нынешнее Рождество - особое для Украины
"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. - Украинская православная церковь получила независимость!", - подчеркнул мэр Киева.
Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.
"Время новогодне-рождественских праздников для меня - это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", - написал Кличко. - Смотрю на фото: как время идет быстро - вымахали детки. Егор уже выше Володи", - отметил Виталий Кличко.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-