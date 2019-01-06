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Кличко поздравил украинцев с тем, что Украинская православная церковь получила независимость

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю. Поздравления Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что нынешнее Рождество - особое для Украины

"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. - Украинская православная церковь получила независимость!", - подчеркнул мэр Киева.

Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.

"Время новогодне-рождественских праздников для меня - это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", - написал Кличко. - Смотрю на фото: как время идет быстро - вымахали детки. Егор уже выше Володи", - отметил Виталий Кличко.

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