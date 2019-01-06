Для репрессий в оккупированном Крыму россияне используют обыски на основании анонимных доносов

6 января, 2019, 21:37

В захваченном Крыму российские силовики стали все чаще применять практику проведения обысков на основании анонимных заявлений

Об этом рассказала Алие Дегерменджи, жена арестованного фигуранта "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, передает 1K.com.ua .

"В Крыму все чаще можно слышать об обысках из-за анонимных доносов. Обычно приезжают силовики из Симферополя и привлекают к проведению обыска местных участковых. Такие обыски остаются без внимания общественности, поскольку люди не рассказывают об этом. Лично я знаю о семи подобных обысках с ноября по декабрь", - сообщила Алие Дегерменджи.

Подробности о проведенных обысках она не сообщила.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом фигуранта "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, отказав в апелляционной жалобе на продление меры пресечения.

Справка

23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их подозревают в якобы вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял утверждает, что упомянутый гражданин Турции украл деньги семьи Веджие Кашка.

У фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи - хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

После аннексии Крыма росскийская оккупационная администрация практикует массовые обыски у независимых журналистов, правозащитников, общественных активистов, представителей украинского и крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также у крымских мусульман, "неправильных" православных и протестантов.