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Варфоломей получил орден "За заслуги"

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени вселенского патриарха, архиепископа Константинополя - Нового Рима Варфоломея

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Президент вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - отмечается в сообщении.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

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