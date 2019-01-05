Варфоломей получил орден "За заслуги"
5 января, 2019, 15:06
Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени вселенского патриарха, архиепископа Константинополя - Нового Рима Варфоломея
Об этом передает пресс-служба главы государства.
"Президент вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - отмечается в сообщении.
Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-