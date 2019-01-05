Варфоломей получил орден "За заслуги"

5 января, 2019, 15:06

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени вселенского патриарха, архиепископа Константинополя - Нового Рима Варфоломея

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Президент вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - отмечается в сообщении.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.