В западных областях объявлено штормовое предупреждение
5 января, 2019, 13:34
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине в субботу, 5 января 2018 года
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, до конца суток в большинстве западных областей будут порывы ветра 15-20 м/с, метели (первый уровень опасности, желтый).
Кроме того, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-