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В западных областях объявлено штормовое предупреждение


фото: vseua.info
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине в субботу, 5 января 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, до конца суток в большинстве западных областей будут порывы ветра 15-20 м/с, метели (первый уровень опасности, желтый).

Кроме того, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

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