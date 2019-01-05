В западных областях объявлено штормовое предупреждение

5 января, 2019, 13:34

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине в субботу, 5 января 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, до конца суток в большинстве западных областей будут порывы ветра 15-20 м/с, метели (первый уровень опасности, желтый).

Кроме того, 5-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).