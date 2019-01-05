В США из-за стрельбы в боулинг-клубе погибли три человека
5 января, 2019, 15:27
В пригороде Лос-Анджелеса в результате стрельбы в боулинг-клубе погибли по меньшей мере три человека
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на телеканал abc7 .
Полиция не уточнила деталей инцидента, например, был ли стрелок один.
Местные власти не указывает, что спровоцировало стрельбу, однако свидетели говорят, что ей предшествовала драка между двумя большими группами людей.
- Напомним, в октябре 48-летний американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).
- Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилась до 10.
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