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В США из-за стрельбы в боулинг-клубе погибли три человека


фото: radiosvoboda.org
В пригороде Лос-Анджелеса в результате стрельбы в боулинг-клубе погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на телеканал abc7 .

Полиция не уточнила деталей инцидента, например, был ли стрелок один.

Местные власти не указывает, что спровоцировало стрельбу, однако свидетели говорят, что ей предшествовала драка между двумя большими группами людей.

  • Напомним, в октябре 48-летний американец Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).
  • Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилась до 10.

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