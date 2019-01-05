В США из-за стрельбы в боулинг-клубе погибли три человека

5 января, 2019, 15:27

В пригороде Лос-Анджелеса в результате стрельбы в боулинг-клубе погибли по меньшей мере три человека

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на телеканал abc7 .

Полиция не уточнила деталей инцидента, например, был ли стрелок один.

Местные власти не указывает, что спровоцировало стрельбу, однако свидетели говорят, что ей предшествовала драка между двумя большими группами людей.